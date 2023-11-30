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Обессилевшая рысь пришла во двор частного дома в Енисейске и попала на видео

В Красноярском крае обессилевшая рысь вышла к людям

В Енисейске за помощью к людям вышла обессилевшая рысь, животное пробралось на территорию частного дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

Дикое животное на территории частного подворья заметил местный житель. Стражи порядка выехали на место и действительно нашли хищника. Животное явно имеет какие-то проблемы со здоровьем, рысь не прячется от людей, лежит на снегу и выглядит обессилевшей.

Отлавливать рысь пока не стали, в Енисейск выехала группа специалистов центра охраны дикой природы «Инстинкт», которые помогут поймать животное.

Ранее в Башкирии поймали одного из трех детенышей напавшей на женщину медведицы.

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