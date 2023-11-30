Россиян погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Аким казахстанского города Алма-Ата Ерболат Досаев сообщил, что среди погибших при пожаре в хостеле был один россиянин. Об этом сообщает портал Informburo.kz.

Ночью в хостеле произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек. Предварительно, причиной их гибели стало отравление угарным газом.

«Многие из них граждане Казахстана, один из найденных гражданин Узбекистана, один – гражданин Республики Саха, остальные – казахстанцы», – цитирует портал Досаева.

Он подчеркнул, что изначально появилась информация, что многие из них пакистанцы, потому что у них не было документов, в данный момент эти данные проверяются.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. Объект был переоборудован под хостел полтора месяца назад.

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