Москвичи стали покупать меньше алкоголя и табака

Жители Москвы стали тратить на 37,2% меньше денег на алкоголь и табак в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков сети FinExpertiza.

Согласно приведенным данным, больше всего на вредные привычки тратят жители Камчатского края (6 130 рублей в месяц на семью из троих людей), Ненецкого автономного округа (4 750 рублей), Чукотского автономного округа (4 550 рублей), Мурманской области (4 370 рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (4 170 рублей). Москва же попала в первую десятку стран с показателем в 2 980 рублей.

Как отмечают исследователи, при учете роста цен на спиртное можно говорить о сокращении так называемого «вредного потребления»: расходы в этой области снизились в среднем с 3,1% до 2,9%. При этом в Смоленской, Новосибирской и Тюменской областях такие траты выросли в 1,5 раза, а в Татарстане и Дагестане, напротив — снизились более чем на 25%. В Москве же и вовсе на алкоголь стали тратить меньше на 37,2%.

До этого сообщалось, что с 1 мая 2024 года в России вырастут акцизы на алкоголь и табак.

Ранее стало известно, что Россия закупила рекордные объемы виски через Прибалтику.