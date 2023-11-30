Двух депутатов Госдумы могут лишить мандатов

Двое депутатов Госдумы от ЛДПР, Юрий Напсо и Борис Пайкин, могут лишиться своих мандатов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в нижней палате российского парламента.

«Оба долгие годы поддерживали ЛДПР, но некоторые коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Напсо начал голосовать на пленарных заседаниях Госдумы 1 ноября, а до этого — 11 апреля текущего года. Пайкин в этом году ни разу не голосовал в осенней сессии, следует из парламентской базы анализа голосований.

Ранее лишенный мандата депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил «Газете.Ru», что будет оспаривать решение нижней палаты парламента в Верховном суде. По его словам, инициаторы его ухода «наследили» и «подставили сами себя».

1 ноября депутаты проголосовали за лишение мандатов Власова (ЛДПР) и Белоусова (СРЗП). За досрочное лишение мандата Белоусова проголосовали 320 человек, Власова — 317 человек. Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.