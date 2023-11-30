Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в пропаганде теории заговора «Пиццагейт». Об этом пишет Sky News.

Заговор начался во время выборов в США в 2016 году с целью очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и привел к тому, что мужчина пришел в пиццерию с автоматом.

Илона Маска обвинили в распространении давно опровергнутой теории заговора, согласно которой высокопоставленные демократы связались с тайной организацией педофилов, их офис находился в вашингтонской пиццерии.

Миллиардер разместил, а затем удалил мем со ссылкой на «Пиццагейт» в соцсети X, сообщает NBC News.

Это был кадр из телешоу «Офис», на сцену наложен фальшивый диалог, чтобы создать впечатление, будто персонажи спорят о том, реален ли заговор.

«Выглядит по крайней мере немного подозрительно», — написал Маск .

Теорию о заговоре продвигали такие люди, как Алекс Джонс и бывшие сотрудники Дональда Трампа .

По информации NBC News, начиная с 20 ноября Маск ответил на просторе соцсети X о Pizzagate как минимум четыре раза.

В них содержатся необоснованные инсинуации о причастности журналистов.

Ранее сообщалось, что не было обнаружено никаких доказательств того, что из пиццерии действовала группа по торговле детьми или что в ней были замешаны политики-демократы, а журналисты скрывали это.

Маск является постоянным критиком средств массовой информации и пропагандистом заговоров, в том числе о том, что пирамиды построили инопланетяне.

В прошлом году, вскоре после покупки платформы, ранее известной как Twitter, он разместил ссылку на статью, в которой содержались необоснованные слухи о нападении на мужа Нэнси Пелоси.

Совсем недавно его обвинили в поддержке антисемитской теории заговора. Это привело к тому, что крупные рекламодатели отказались от рекламных акций X и подверглись критике со стороны израильских политиков.

Владелец SpaceX посетил Израиль, чтобы ему показали место нападения ХАМАС 7 октября. Он также подал в суд на группу по надзору за СМИ, которая утверждала, что реклама таких компаний, как Disney и Warner Bros, появлялась на его платформе рядом с неонацистским и белым националистическим контентом.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».