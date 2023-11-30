ХАМАС освободил еще 10 израильтян и 4 тайцев

Международный комитет Красного Креста уведомил о том, что группа заложников, состоящая из 10 израильтян и 4 тайцев, была освобождена в секторе Газа и в настоящее время направляется к границе с Египтом. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

«Согласно информации, полученной от Красного Креста, 10 израильтян и 4 заложника — гражданина Таиланда находятся на пути к израильской территории», — отмечается в тексте.

Telegram-канал «Дежурный по Израилю» опубликовал список имен 10 освобожденных израильтян: Раз Бен Ами (57 лет), Офир Энгель (17 лет), Ор Лиам (18 лет), Итай Регев (18 лет), Гали Таращански (13 лет), Лиат Ацили (49 лет), Моран Янай (40 лет), Амит Шани (16 лет), Ярден Роман (36 лет), Райя Ротем (54 года), Елена Труфанов (50 лет, с гражданством РФ), Ирена Тати, (73 года, с гражданством РФ).

29 ноября агентство Reuters передавало, что гуманитарное перемирие в секторе Газа, возможно, продлят еще на два дня.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».