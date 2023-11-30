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Хуситы позволили членам экипажа судна Galaxy Leader связаться с семьями

Хуситы дали членам экипажа судна Galaxy Leader поговорить с семьями

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vesselfinder.com

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям сообщил о том, что экипажу захваченного в Аденском заливе судна Galaxy Leader было позволено связаться со своими семьями. Об этом сообщает ТАСС.

Мухаммед Абдель Салям отметил, что c членами экипажа израильского корабля обращаются с уважением, соблюдая исламские моральные ценности и гуманитарные нормы. Подобные заявления представителя хуситов несколько раз публиковались в Telegram-канале армейской пресс-службы движения.

19 ноября йеменские хуситы-мятежники захватили корабль Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Позднее хуситы раскрыли планы на захваченное судно. По их словам, корабль будет освобожден после прекращения войны в секторе Газа и предоставления гуманитарной помощи местным жителям.

Секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о нападениях на корабли у берегов Йемена. По мнению эксперта, истории вокруг Йемена на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС привносятся в публичное поле неспроста.

Политолог пояснил, что в ходе ближневосточного кризиса арабскому миру нужен «клапан для выпуска пара». Он напомнил, что когда Израиль начал атаковать сектор Газа, все ждали ответных шагов со стороны арабских стран, однако спустя больше месяца стало очевидно, что ситуация не меняется. Чтобы сбить градус этой напряженности, по его словам, внимание оттягивается на Йемен.

Ранее командование ВМС США сообщило о ракетной атаке со стороны Йемена.

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