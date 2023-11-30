Названы самые популярные домашние питомцы у россиян

Собаки оказались самыми популярными домашними животными у россиян с начала 2023 года. Вторыми стали кошки, третьими — птицы. Это показало исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-5 наиболее популярных пород собак вошли немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. Среди кошек пользователи ОК больше всего интересовались такими породами, как шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс. Что касается птиц, в топ-5 по популярности вошли только попугаи, в частности волнистый, жако, какаду, ара и корелла.

В этом году россияне стали уделять больше внимания своим питомцам, что отразилось на потребительском спросе, считают эксперты «Чек Индекса». С января по октябрь 2023 года включительно средний чек покупки в зоомагазинах составил 3062 рубля — на 10% выше, чем за аналогичный период в 2022-м. Количество покупок зоотоваров выросло на 8% в сравнении год к году, в том числе на 19% — на онлайн-площадках. Россияне чаще всего покупали еду для питомцев, в основном сухой корм. На втором месте наполнители для зоотуалетов, на третьем — инструменты для ухода за шерстью (от щеток до электроприборов для бритья), на четвертом — игрушки.

Многие владельцы домашних животных не скупились на качественный корм и товары для ухода за питомцами. Например, средний чек покупки корма для кошек составил 558 рублей, что на 19% выше по сравнению с 2022 годом, для собак — 948 рублей (на 18% выше), для птиц — 263 рубля (на 9% выше). Количество покупок в категории кормов также увеличилось год к году, рост составил от 6 до 13% в зависимости от вида домашнего животного.

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