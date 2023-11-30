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Стало известно, из-за укусов каких животных россияне чаще всего обращались в страховую

Чаще всего в 2023 году в страховую россияне обращались из-за укусов собак

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Shutterstock

Большинство (77%) обращений от россиянин, столкнувшихся с укусами представителей фауны в 2023 году, было после их встреч с дикими собаками или неудачных попыток приласкать животное. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Росгосстраха».

Укусы кошек стали причиной 8,3% страховых случаев.

Самую большую выплату, 14100 рублей, получила после собачьего укуса 60-летняя жительница Башкортостана. Две самые крупные выплаты (10 тыс. рублей) по кошачьим укусам тоже пришлись на жителей Башкортостана.

Башкортостан в целом стал лидером по количеству заявлений застрахованных после различных укусов — на этот регион приходится 14% обращений в этом году. Также в топ-5 вошли Кировская область, Удмуртия, Ивановская и Свердловская области.

К более редким событиям относятся нападения змей — от этих укусов пострадали жители Свердловской области и Кировской области. Происшествия обошлись без тяжелых последствий для здоровья, и выплаты по этим страховым случаям составили, соответственно, 1800 и 3100 рублей.

Также из экзотики можно отметить серьезный укус кроликом жительницы Удмуртии, покусы мужчины из Костромской области домашней ручной крысой и укус мальчика из Калининградской области енотом при попытке его погладить.

«Относительно небольшой размер выплат за укусы объясняется тем, что они обычно обходятся без серьезных последствий для здоровья, а клиенты зачастую выбирают при заключении договора страховую сумму по минимальному порогу. А именно эти два параметра влияют на размер выплаты, поскольку по классическим договорам страхования от НС возмещение за телесные повреждения рассчитывается по специальной таблице и зависят от тяжести травмы и величины страховой суммы», — прокомментировал начальник отдела выплат по личному страхованию ПАО СК «Росгосстрах» Антон Маляров.

Ранее на жителей Москвы в подъезде набросилась обезьяна.

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