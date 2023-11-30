Около половины домашних животных пользуются умными гаджетами

Более чем у 90% россиян есть домашние животные. 54% опрошенных имеют одного питомца, 25% — двух, а 21% — 3 и более, показало исследование restore:, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топе домашних питомцев — кошки, они есть у 62% опрошенных, и собаки — у 57%. Остальные домашние животные встречаются гораздо реже: рыбки у 5% респондентов, грызуны у 4%, птички у 2%, черепахи у 1% (можно было выбрать несколько вариантов ответов).

Интересно, что большинство владельцев домашних животных предпочитают приобретать их у заводчиков (51%), а только 5% берут из приютов. Однако 16% опрошенных подобрали своих животных на улице. Также 12% купили себе друга «с рук», а 6% получили в подарок.

Уход за животными — это одновременно ответственность и большое удовольствие — так сказали почти все участники опроса. Чтобы порадовать своих питомцев и облегчить себе заботу о них, 42% россиян приобретают специальные гаджеты.

Самыми популярными из них являются умные поилки (их назвали 11% опрошенных), игрушки тренажеры (10%), умные ошейники с GPS/трекерами (8%), автоматические кормушки (5%) и умные камеры видеонаблюдения (4%).

Почти треть опрошенных (30%) тратят на своих питомцев в месяц в среднем до 5 тыс. рублей, 39% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 17% — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а 14% — более 15 тыс. рублей.

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