Главы муниципалитетов представили Минстрою проекты развития строительства и ЖКХ

Вся подготовка, изменения и реализация большинства программ на территории России в рамках национальных целей и национальных проектов связаны с внутренними возможностями. Об этом в рамках «Прямого разговора» заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, сообщается на сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

По его словам, большой объем работ находится у мэров городов и глав поселений. Он отметил, что должно быть обеспечено тесное взаимодействие специалистов муниципальных образований.

Отмечается, что в мероприятии ВАРМСУ и Минстроя России по теме «Строительство и ЖКХ» приняли участие более 100 глав муниципалитетов со всей страны, федеральные эксперты, представители Администрации президента РФ. Они представили министру итоговые предложения.

«Уверен, что благодаря такому плотному взаимодействию наша совместная работа продолжится на таком же высоком уровне», — сказал Файзуллин.

Он напомнил, что за 10 лет работы обновленного Минстроя введено более 850 млн квадратных метров жилья, 22 млн семей улучшили свои жилищные условия, расселено 1,3 млн человек из 21 млн квадратных метров аварийного жилья.

Главы муниципальных образований среди проблем выделили большое количество ограничений, связанных с градостроительным развитием. Так, было предложено на законодательном уровне ввести понятие «мастер-плана», а также закрепить приоритетность между документами стратегического, территориального и градостроительного планирования. Также участники отметили необходимость комплексного подхода к развитию территорий, выделения дополнительного финансирования и синхронизации всех программ по благоустройству.

Кроме того, большой блок инициатив связан с повышением эффективности программы капитального ремонта, комплексной застройкой территорий, обновлением систем тепло- и водоснабжения.

Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев рассказал, что марафон «Муниципальный диалог», запущенный ВАРМСУ, направлен на выявление проблемного поля и выработку решений на самом высоком уровне.

Всего с момента старта проекта муниципальным сообществом было представлено 81312 инициатив по 13 направлениям. Из них 6177 по теме развития сферы строительства и ЖКХ.