«Роснефть» и Ульяновская область будут развивать автотуризм

«Роснефть» и Агентство по туризму в Ульяновской области будут работать над совместными проектами, направленными на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала региона, а также объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС «Роснефть».

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что компания и Агентство по туризму Ульяновской области уже разработали 4 туристических автомаршрута по территории региона: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край».

Автомаршруты предлагают путешественникам познакомиться с местными традициями, природой и культурным наследием региона. Например, полюбоваться бескрайней Волгой, открыть тайны юрского периода в геопарке «Ундория», посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», почувствовать энергию ветра на промышленном ульяновском ветропарке, побывать в музее художника ювелирной фирмы Фаберже Василия Зуева или вдохновиться малой родиной живописца Аркадия Пластова с восхождением на Никольскую гору.

В пути «Роснефть» предлагает отдохнуть на автозаправочных станциях своей розничной сети.

В ближайшее время туристические маршруты будут интегрированы спецпроект «Роснефти» и ее партнеров — информационно-сервисную платформу для автопутешественников «Горизонты России: Поехали с нами».

Ранее «Роснефть» подписала соответствующие меморандумы с Комитетом по туризму города Москвы, а также с Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Кроме этого, «Роснефть» реализует ряд региональных проектов, направленных на развитие автотуризма в субъектах присутствия. Презентованы совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Тульской, Воронежской и Архангельской областях.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года, ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 российских регионов, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.