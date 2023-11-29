Голикова назвала регион с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы в Ингушетии вышел на первое место по России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подводя итоги заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда, передает РИА Новости.

По ее словам, уровень безработицы в Республике Ингушетия составляет 27,1%, что в девять раз превышает среднероссийский показатель и является самым высоким в стране.

В сообщении аппарата вице-премьера уточнили, что в регионе одновременно наблюдается и положительная динамика — с начала 2023 года снижение безработицы составило 2,2 процентных пункта.

Накануне Голикова отметила стремительные изменения на российском рынке труда. Она обратила внимание, что прогнозы регионов по востребованным профессиям разошлись, и возникла необходимость перестраивать систему образования.

В середине ноября Голикова сообщила о резком снижении уровня безработицы в России с 2000-х.

В России резко вырос спрос на многозадачных сотрудников.