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В Ивановской области директора лагеря обвинили в истязании детей

В Ивановской области судят директора лагеря за жестокое обращение с детьми

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Ивановской области суд рассмотрит дело об истязании детей в оздоровительном лагере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Все случаи происходили в период с июля по август 2018 года. По версии следствия, 57-летняя директор ДОЛ «Радуга» незаконно лишила свободы восьмерых отдыхающих, которых она удерживала в комнате-карцере. Все дети были воспитанниками детского дома Архангельской области.

Также женщина систематически избивала семерых воспитанников и совершала «иные насильственные действия» над ними.

«За период предварительного расследования мера пресечения в отношении обвиняемой неоднократно изменялась, она дважды была задержана», – сообщается в публикации.

На данный момент представители правоохранительных органов решают вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению.

Ранее в Твери возбудили дело на сиделку, которая истязала инвалида.

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