Мать впала в депрессию и оказалась в больнице, потому что ее дочь не берут замуж

В Китае женщина впала в депрессию, потому что ее дочь все еще не вышла замуж, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, на фоне депрессии у 59-летней женщины по фамилии Чжао развилась низкая самооценка. Женщина винит себя в том, что ее 30-летняя дочь все еще одинока и не вышла замуж. Китаянка, по словам близких, плачет весь день и не хочет ни с кем говорить.

Родственники женщины отправили ее на лечение в больницу, где ей диагностировали клиническую депрессию. Чжао объяснила врачам, что даже боится выходить из дома, потому что боится, что в обществе сплетничают по поводу ее одинокой дочери.

Сообщается, что благодаря медицинской помощи состояние китаянки постепенно приходит в норму. Пользователи соцсетей поддержали мать и дочь, напомнив им, что брак не обязательно ведет к счастью.

Ранее сообщалось, что в Китае набирает популярность бизнес по уничтожению свадебных фотографий.