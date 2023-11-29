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Памятник Врангелю в Ростове-на-Дону снесли после жалоб коммунистов

Don Mash: памятник Врангелю в Ростове-на-Дону снесли после критики коммунистов

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Телеграм-канал «Парк-музей «ПАРАМОНЫ». Группа Поток»

В Ростове-на-Дону снесли памятник барону Врангелю, воевавшему с большевиками во время Гражданской войны. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, бюст у кадетского корпуса Донского государственного технического университета (ДГТУ) не простоял и двух месяцев. Его пикетировали сторонники левых политических сил, а в КПРФ установку памятника называли провокацией.

Журналисты утверждают, что в ДГТУ отказались комментировать ситуацию.

О том, что на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса появился бюст Врангеля, в начале ноября сообщил представитель сводной казачьей бригады «Дон», подполковник Алексей Селиванов. Он напомнил, что «белые», к чьим полководцам принадлежал Врангель, «сражались за единую и неделимую Россию», а также поднимали российский триколор над Киевом в 1919 году.

До этого в Иркутске депутат гордумы выступил с инициативой снести памятник Александру Колчаку.

Ранее стало известно, как плакаты помогли «красным» победить в Гражданской войне.

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