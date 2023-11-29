Россияне раскрыли свое отношение к регулярному сексу

Более 77% россиян в возрасте от 18 до 45 лет признались, что для них крайне важна сексуальная жизнь. Эти данные опубликованы по итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом около половины опрошенных подтвердили, что хотели бы заниматься сексом чаще, рассказал директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

Он подчеркнул, что на вопрос о важности сексуальной жизни 77% респондентов дали положительный ответ. При этом 29% из них выбрали графу «очень важно», а 48% — «скорее важно».

Для 18% респондентов сексуальная жизнь оказалась неважна (14% — ответ «скорее неважно», 4% — «совсем не важно»).

42% опрошенных заявили, что воспринимают секс как возможность продолжения рода, 66% считают, что это также возможность получить удовольствие.

При этом 61% уверены, что секс — способ выразить любовь близкому человеку. 48% оценивают секс как физиологическую потребность, а 9% — как супружеский долг и обязанность.

Треть опрошенных россиян признались, что начали свою сексуальную жизнь до совершеннолетия, 27% — в 18-19 лет, а 20% — когда им было за 20 лет.

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