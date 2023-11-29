Исследование: валенки вошли в топ-3 самой популярной обуви на зиму у россиян

Валенки оказались в тройке самых популярных моделей зимней обуви среди россиян. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор по маркетингу бренда «Котофей» Андрей Капуста. По его словам, уступает традиционная войлочная обувь только сапогам до колена и ботинкам на шнуровке.

«Валенки уже давно стали обувью не просто практичной и теплой, но еще и модной. Так, 40% опрошенных, по данным нашего исследования, в этом сезоне уже нашли стильные варианты валенок на любой вкус для себя и детей: классические, с декоративными вышивками и даже с бисером и бусинами», — рассказал Капуста.

Он отметил, что валенки являются комфортной, теплой и практичной обувью. Войлок, по его словам, хорошо поглощает и испаряет влагу, при этом сам не намокает.

В пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» до этого сообщили, что за последние несколько месяцев продажи валенок выросли на 373%. Цены на них остаются стабильными. Объем производства при этом вырос на 20%.

Регионами — лидерами по производству валенок в 2023 году стали Ярославская и Нижегородская области, тройку лидеров замыкает республика Татарстан.

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