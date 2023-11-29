Во Владивостоке родился крупный младенец ростом 60 сантиметров

Во Владивостоке на свет появился ребенок, чей вес превышает пять килограмм. Об этом сообщает роддом №3 города Владивостока.

Во время родов врачи провели кесарево сечение. Вес новорожденного составил 5120 грамм, рост – 60 сантиметров. Как правило, таких показателей дети достигают к 1,5 месяца. По словам специалистов, подобные случаи являются редкими.

На данный момент мать и младенец находятся под наблюдением врачей, оба чувствуют себя хорошо. В скором времени их выпишут из учреждения и они отправятся домой.

Представители роддома пожелали женщине и ее ребенку здоровья и благополучия.

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