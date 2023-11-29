В Госдуме заявили, что иноагентов нельзя отправлять чистить дороги

Соавтор закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил «Газете.Ru», что иноагент — это не наказание, поэтому отправлять людей с этим статусом на принудительные работы оснований нет. Так он прокомментировал направленное в Госдуму предложение «Коммунистов России» обязать иноагентов «под конвоем» убирать снег в мегаполисах — «как это делали большевики с бывшей аристократией в 20-е годы».

«Я бы к этим вещам подходил очень аккуратно. Да, историю свою помнить надо, анализировать и брать все самое лучшее из того, что было в царской России, и в советской, и в современной. Но огульно брать опыт своих предшественников я бы не спешил. Принуждать, отправлять на какие-то работы только за то, что человек получил статус иноагента, невозможно. В законодательстве у нас это не предусмотрено. У нас есть ответственность для иноагентов как административная, так и уголовная. Она прописана как в базовом законе об иноагентах, так и в КоАП и УК РФ. Потому отправлять на какие-то принудительные работы только за то, что он является иноагентом, нет основания. Кроме того, на мой взгляд, это будет неправильно. Иноагент – это не наказание, это статус, который сегодня человеку дали, завтра он этого статуса может лишиться», — сказал Альшевских.

Он отметил, что пока не видел предложение «Коммунистов России», но если оно все же поступит в нижнюю палату парламента, депутаты его рассмотрят.

«Любая организация, любой гражданин имеет право выйти с теми или иными предложениями, и это бывает очень часто. Если такие предложения поступят на имя руководства Госдумы, то оно распишет его по профильным комитетам. Те в свою очередь рассмотрят и дадут свое заключение», — пояснил Альшевских.

В среду, 29 ноября, глава «Коммунистов России» Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что партия направила в Госдуму обращение с предложением обязать иноагентов убирать снег в больших городах. По его мнению, в дни сильных снегопадов нужно выдавать лопаты иноагентам и направлять их на расчистку улиц под конвоем.

«А то эти иноагенты хорошо устроились, живут припеваючи со своим статусом, как будто их и не уличили в недостойном поведении», — считает Малинкович.

Ранее в Госдуме заявили, что человека нельзя признать иноагентом посмертно.