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Врач перечислил продукты, которые могут предотвратить рак

Онколог Астраханцев: малина и виноград могут предотвратить появление рака

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Depositphotos

Малина, гранат, виноград, томаты, баклажаны и авокадо являются натуральными источниками антиоксидантов, способных бороться с образованием раковых клеток. Об этом в беседе с РИАМО рассказал онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев. Также, по его словам, противоопухолевые свойства есть у всех видов капусты.

«Этот овощ содержит в себе большое количество фитонутриентов, обладающих противоопухолевыми свойствами. Полифенолы и омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы», — продолжил онколог.

Специалист посоветовал не забывать и о здоровом образе жизни. Физические нагрузки, сбалансированное питание, а также отказ от вредных привычек играют важную роль в профилактике онкологических заболеваний, заключил он.

Врач-онколог Марина Шорина до этого отмечала, что, согласно исследованиям, большинство онкологических заболеваний — результат образа жизни человека, а не «плохих генов». По ее словам, на практике часто встречаются случаи, при которых опухолевый процесс имеет предысторию, к примеру рак желудка может начинаться с обычного гастрита.

Ранее врач назвала эффективный способ профилактики рака шейки матки.

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