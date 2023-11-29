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Психолог рассказал, как помочь ребенку избавиться от страха темноты

Психолог Гиберт: сказки помогут ребенку избавиться от страха темноты

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Global Look Press

Страх темноты может появиться у ребенка внезапно. О том, как помочь ему его побороть, Pravda.Ru рассказал психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт.

Так, прежде всего родителям советуют узнать, чего именно боится ребенок. После этого важно постараться вместе с ним решить, как лучше всего прогнать или победить объект страха. Психолог также советует создавать спокойную атмосферу перед сном и читать сказки или истории, в которых обсуждаются страх и смелость.

По словам Гиберта, на ночь детям можно включать ночник. Перед сном он советует выпивать стакан теплого молока с медом и проветривать комнату.

Психолог «Актион Образование» Екатерина Комарова в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что если ребенок испытывает страх по отношению к чему-либо, необходимо работать с проблемой. По ее словам, помочь в преодолении страхов помогут сочинение сказок, в конце которых страх обязательно погибает, и рисование страха. Кроме того, общеизвестные игры — прятки, пятнашки, жмурки — также помогают скорректировать отношения ребенка к пугающим вещам, отметила она.

Ранее россияне рассказали о главных страхах, связанных со смартфонами.

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