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В Москве пройдет PR-battle между традиционными коммуникаторами и блогерами

Представители традиционных СМИ и блогеры встретятся на конференции Baltic Winer

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Фото предоставлено оргкомитетом конференции Baltic Winter

На конференции Baltic Winter 7 декабря в Москве пройдет PR-battle года между традиционными коммуникаторами и блогерами. Об этом сообщили в пресс-службе агентства SPN Communications, организатора мероприятия.

Участники батла, который пройдет при поддержке Ассоциации менеджеров, обсудят, как совместными усилиями создать эффективные кампании для продвижения сложных тем.

В дуэли будут участвовать лидеры мнений, которые расскажут, как не потратить бюджет впустую и отличить блогера с «дутой» аудиторией от паблика с эффективной вовлеченностью.

В их числе бизнес-аналитик, руководитель проекта «Росстратегия» Станислав Писарев, имеющий 1,5 млн. подписчиков, а также блогер и общественный деятель Юлия Соловьева с 1,1 млн подписчиков.

Эксперты поднимут тему «прогрева аудитории», обсудят популярность рилзов и кружочков в Телеграм о ответят на вопрос, можно ли продвигать сложные корпоративные темы в новых медиа.

Со стороны коммуникаторов выступят руководитель FMCG-практики, PR Partner Татьяна Солдатова и старший юрист компании Capital Legal Антонина Шишанова.

Традиционные коммуникаторы поделятся своим опытом в работе с инфлюэнсерами и раскроют нюансы маркировки рекламы.

Baltic Winter — продолжение сентябрьского петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе форума.

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