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В Псковской области задержали мужчину за попытку шпионажа в пользу Латвии

Печорца задержали за попытку передачи данных о ВС в обмен на гражданство Латвии

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Global Look Press

В Псковской области задержали жителя города Печоры, которого подозревают в том, что он планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на ее гражданство. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области, передает ТАСС.

Как заявили в ФСБ, задержанный с декабря 2022 года пытался установить контакт с представителем посольства Латвии в Москве. По данным спецслужбы, он хотел передавать им сведения о дислокации подразделений органов ФСБ и Вооруженных сил РФ в Псковской области.

Кроме того, утверждают в ФСБ, мужчина был готов предоставлять информацию, «которая в дальнейшем могла быть использована в деятельности против безопасности России».

В отношении него возбуждено уголовное дело.

29 ноября ФСБ заявила, что предотвратила теракт в военкомате Воронежа.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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