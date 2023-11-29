Россияне попросили 1,6 кг золота в год для уверенности в будущем и комфортной жизни

Для комфортной жизни и спокойствия россиянам нужно иметь 32 золотых слитка по 50 г. Этот показатель аналитики рассчитали исходя из совокупной стоимости необходимых жителям благ, переведя их в золото. За эталон они приняли слиток весом 50 г, цена которого составляет 304 тыс. 209 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование «Росгосстраха», в котором приняли участие 1,5 тыс. человек.

На первое место для спокойной и комфортной жизни жители России поставили качественную медицину – за это направление проголосовали 66% участников опроса. При этом в среднем годовой полис добровольного медстрахования стоит 40 тыс. 380 рублей или 0,13 золотого слитка в год.

На втором месте критериев комфортной жизни – финансовая подушка безопасности (65%). В среднем ежегодно необходимо 466 тыс. 666 рублей, или 1,5 золотых слитка (по 0,12 слитка в месяц). Также россияне назвали важной составляющей ежемесячный доход – в среднем по 300 тыс. рублей, или 0,98 золотых слитка в месяц. Получается, что в целом в год им необходимо 11,8 слитка.

60% отметили также хорошее образование – на это уйдет порядка 0,6 слитка в год (3 слитка за пять лет обучения). На собственное жилье (59% респондентов) в среднем нужно 18,1 золотых слитка.

«Это самая дорогостоящая материальная ценность для россиян», — подчеркнули аналитики.

В целом с учетом всех указанных потребностей россиянам необходимо 32,1 золотых слитка в год.

Напомним, также россияне рассказывали, что им для счастья нужно иметь 205 тыс. рублей в месяц. При этом молодежи достаточно для счастья 150 тыс. рублей, а россиянам старше 45 лет хотелось бы иметь 222 тыс. рублей.