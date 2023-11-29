Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвала главные симптомы дефицита магния

Врач Курбатова: потеря аппетита может указывать на дефицит магния

close
100%
Depositphotos

Постоянная усталость и слабость в мышцах может сигнализировать о наличии дефицита магния. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Кроме того, на недостаток данного элемента в организме также могут указывать потеря аппетита, частые головные боли, сужение сосудов, аритмия, нерегулярное сердцебиение, перечислила эксперт. По ее словам, в случае появления данных симптомов лучше обратиться к врачу, который проведет диагностику и определит точную причину недугов.

«Чтобы поднять уровень магния в организме, рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых магнием, таких как очищенные тыквенные семечки, жареный миндаль, темный шоколад, жареный арахис. В случае необходимости врач может назначить биодобавки магния, но перед этим необходимо проверить уровень магния в крови и мочи для исключения гипермагниемии», — заключила Курбатова.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого говорила, что магний является важным макроэлементом, который влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и других систем, поддерживает прочность костей, участвует в метаболизме калия и кальция и не только.

Ранее россиянам рассказали о пользе семечек подсолнечника.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий