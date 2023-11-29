Врач назвала главные симптомы дефицита магния

Постоянная усталость и слабость в мышцах может сигнализировать о наличии дефицита магния. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Кроме того, на недостаток данного элемента в организме также могут указывать потеря аппетита, частые головные боли, сужение сосудов, аритмия, нерегулярное сердцебиение, перечислила эксперт. По ее словам, в случае появления данных симптомов лучше обратиться к врачу, который проведет диагностику и определит точную причину недугов.

«Чтобы поднять уровень магния в организме, рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых магнием, таких как очищенные тыквенные семечки, жареный миндаль, темный шоколад, жареный арахис. В случае необходимости врач может назначить биодобавки магния, но перед этим необходимо проверить уровень магния в крови и мочи для исключения гипермагниемии», — заключила Курбатова.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого говорила, что магний является важным макроэлементом, который влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и других систем, поддерживает прочность костей, участвует в метаболизме калия и кальция и не только.

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