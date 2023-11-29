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Крымские татары высмеяли планы Зеленского изменить названия в Крыму

Крымские татары назвали профанацией идею Киева переименовать города Крыма

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал профанацией Киева переименовать города Крыма. Об этом он сообщил РИА Новости.

Смирнов заявил, что крымские татары считают идею министерства реинтеграции Украины о «возвращении» городам и поселкам Крыма исторических названий на крымско-татарском языке профанацией. Глава объединения напомнил, что за 23 года Крыма в составе Украины крымские татары достаточно испытали негатив украинской национальной политики.

«Это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности. Только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически», — заявил Смирнов.

До этого министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в Крыму в рамках «деколонизации».

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