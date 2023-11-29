Стало известно, какие продукты для бодрости и настроения выбирают россияне осенью

В осенне-зимний период световой день становится короче, а температура воздуха снижается. Это может негативно влиять на настроение и общее самочувствие. Принято считать, что справиться с этим можно с помощью кофе и шоколада. Так, аналитики СберМаркета подсчитали, что спрос на эти продукты в период с августа по ноябрь в 2023 году вырос практически на 90% и 60% соответственно по сравнению с этим же периодом в прошлом году. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Молочный шоколад стал самым популярным: его приобретали почти в 1,5 раза чаще в середине осени, чем в конце лета. На втором и третьем месте — темный и белый шоколад. Эти товары заказывали на 37% и 50% больше в аналогичный период. Четвертое место занял горький шоколад: его выбирали в 1,2 раза чаще в октябре, чем в августе.

«Осенью и зимой особенно важно следить за своим самочувствием. Необходимо придерживаться сбалансированного рациона, чтобы оказать эффективную поддержку своему здоровью. Например, можно употреблять шоколад небольшими дольками, однако лучше выбирать варианты с высоким процентом содержания какао. Так в организм будут поступать полезные антиоксиданты, которые способствуют обновлению клеток», — сказала Дарья Пронина, врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании СберЗдоровье.

Что касается кофе, то пик интереса покупателей в этой категории пришелся на второй осенний месяц — октябрь.

По словам Прониной, при употреблении кофе главное — правильно рассчитать содержание кофеина. Допустимое количество этого вещества входит в 800 мл. Однако существуют нюансы. Для составления правильного плана питания необходимо проконсультироваться с врачом.

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