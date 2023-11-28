Диетолог призвала не есть в пост «картошечку с хлебом»

К постам нужно готовиться заранее, постепенно вводя в свое меню постные продукты и отказываясь от животной пищи. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что от резкого перехода на другую еду могут возникать неприятные ощущения.

«К посту нужно готовиться, потому что организм не понимает, почему мы перестали кормить его привычными продуктами и стали давать продукты совсем непривычные. Сам рацион меняется, и больше идет потребления клетчатки, то есть это крупы, овощи, фрукты. Не каждый желудочно-кишечный тракт готов к такому количеству клетчатки — у многих может возникнуть вздутие, метеоризм, какие-то неприятные ощущения. К такому количеству клетчатки себя нужно готовить постепенно. Мясо многие будут заменять бобовыми, поскольку это один из самых лучших источников растительного белка. Бобовые тоже не все хорошо переносят, к ним тоже нужно готовиться. Поэтому, если человек хочет поститься, то все-таки лучше всего готовиться заранее, постепенно вводить эти компоненты пищи в свое меню и постепенно вытеснять привычное мясо и другие продукты животного происхождения, переходить уже на постную еду», — сказала она.

По словам диетолога, привычную еду необходимо заменять по компонентам, а не вкусовым ощущениям, поскольку в зимнее время года иммунная система человека должна быть «в надлежащем состоянии». Она подчеркнула, что есть в пост «что попалось», например, «картошечку с хлебом», не стоит.

«Нужно готовиться и понимать, чем можно заменить привычную еду именно по компонентам, а не по вкусовым ощущениям. Тем более начало зимы — уже вирусных много заболеваний, иммунная система должна быть в надлежащем состоянии, нельзя, чтобы она испытывала какие-то дефициты. Поэтому как грамотно это все восполнить, чтобы мы получали все незаменимые аминокислоты, все те необходимые ингредиенты для того, чтобы нормально собирался наш собственный белок. К этому нужно подходить очень внимательно и, в общем, заранее продумать, какой будет рацион. И не просто так — «я пощусь», поэтому что попалось: булка, еще что-то съел, вроде заел картошечкой. Особенно пожилые за неимением средств едят картошечку с хлебом, полили маслицем подсолнечным — вот так и получают обострение из-за дефицитов, потому что и так организм достаточно слабый, и плюс вообще процессы распада идут значительно быстрее, чем процесс синтеза. Это не обязательно пожилые. Это есть и молодые, которые с хроническими заболеваниями, многие об этом не знают. А неправильно организованный пост может сыграть свою негативную роль», — пояснила она.

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