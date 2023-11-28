Босфорский пролив закрыт для судов из-за урагана

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

«Пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») для транзита судов в обе стороны», — говорится в сообщении управления береговой охраны.

Отмечается, что причиной ограничения стали плохие погодные условия.

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