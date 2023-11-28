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Босфорский пролив закрыт для судов из-за урагана

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

«Пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») для транзита судов в обе стороны», — говорится в сообщении управления береговой охраны.

Отмечается, что причиной ограничения стали плохие погодные условия.

В провинции Стамбул объявлен «желтый» уровень угрозы из-за ураганов до 80 километров в час. Кроме того, синоптики предупредили об угрозе падения деревьев.

За последние пять дней в Черном море на мель сели не менее пяти сухогрузов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что причиной шторма в Крыму и Краснодарском крае является глобальное потепление. По его словам, глобальное изменение климата проявляется не только в потеплении, но и в учащении и усилении экстремальных событий.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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