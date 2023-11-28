В Киеве назвали угрозу для украинского языка

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что уступки национальным меньшинствам бьют по украинскому языку. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, отдельные положения законопроекта, расширяющего права нацменьшинств, существенно сузят использование государственного языка в некоторых областях общественной жизни. Предполагается, что с помощью этого законопроекта будут ускорены евроинтеграционные процессы государства.

«Отдельные его (законопроекта. — «Газета.Ru») положения значительно ухудшат функционирование украинского языка в некоторых сферах общественной жизни на территории Украины», — подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что документ необходимо доработать с учетом опыта стран Балтии.

До этого власти Украины заявили о намерении переименовать города в Крыму в рамках «деколонизации».

Речь об этом шла на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.