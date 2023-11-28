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В Центре Гиляровского откроется выставка Алексея Щусева

На выставке в Центре Гиляровского представят более 250 работ Щусева

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Архив наследников А.В. Щусева

Центр Гиляровского 30 ноября откроет выставку «Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности», сообщает пресс-служба «Музея Москвы».

Отмечается, что в экспозицию войдет более 250 уникальных эскизов, фрагментов авторской графики, фотографий и документов из архива наследников архитектора, большая часть из которых ранее не экспонировалась.

Генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова отметила, что в год 150-летия со дня рождения Алексея Щусева в Центре Гиляровского откроется выставка, которая дополнит ряд уже состоявшихся юбилейных проектов.

«Наша экспозиция концентрируется на одном из важнейших периодов творчества мастера — конструктивизме, а представленные эскизы и артефакты из архива наследников архитектора, которые ранее нигде не показывали, сделают ее интересной как профессиональному сообществу, так и самой широкой аудитории», — подчеркнула она.

Как рассказала куратор выставки, директор Музейно-библиотечного комплекса МАРХИ Марианна Евстратова, Щусев всегда был на гребне новых архитектурных исканий, и очень тонко чувствовал все нюансы развития стилей.

«Как и все передовые архитекторы постреволюционного периода, он искал новые формы для выражения актуальных социальных идей. Возможность показать архитектурные эскизы мастера в стиле конструктивизм 1920-х — начала 1930-х годов из семейного архива внесет существенный вклад в изучение его творчества», — отметила она.

Выставка устроена по хронологическому принципу и представляет основные этапы творческого пути архитектора — поиск стиля, зрелый конструктивизм, постконструктивизм и переход к ар-деко. Кроме того, в отдельные разделы выделены сюжеты, посвященные генеральному плану развития столицы «Новая Москва» и этапам создания Мавзолея Ленина.

Напомним, выставка организована в рамках культурно-просветительского проекта «Щусев сегодня. К 150-летию русского архитектора», реализуемого «Музеем Москвы» совместно с издательством «Кучково поле Музеон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и фонда «История Отечества».

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