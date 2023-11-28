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Участника теробороны отправили на исправительные работы за выращивание конопли в теплицах

Под Белгородом волонтера отправили на исправительные работы за выведение конопли

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Depositphotos

Жителя Белгородской области, который был волонтером и выращивал на своем огороде наркотическое растение, приговорили к более мягкому наказанию, чем предусмотрено статьей. На это обращает внимание издание «Открытый Белгород».

Как стало известно, мужчина решил обзавестись собственной наркоплантацией и стал ухаживать за саженцами вместе со знакомым. Вместе мужчины высадили их в нескольких теплицах и продолжили удобрять грядки конопли. Они настаивали на том, что выращивали растения не на продажу, а для личного пользования.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, группой лиц подсудимых, исходя из нормы закона, лишают свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Тем не менее у местного жителя, оказавшегося на скамье подсудимых, суд нашел смягчающие обстоятельства — состояние здоровья, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также участие в волонтерском движении и в добровольческой организации теробороны. Судья Яковлевского районного суда приговорил его к 1,9 года исправительных работ и удержанию 10% из зарплаты в пользу государства.

Как отмечается, недавно жителя белгородских Валуек с больными ногами, хранившего в течение месяца на своем чердаке маковую солому в лечебных целях, посадили на два года.

Ранее 23-летняя девушка получила восемь лет колонии за попытку сбыта 27 граммов наркотика.

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