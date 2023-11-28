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На берегу реки Чертановки построят площадку для мотокросса

Глава Москомархитектуры: в Царицыно появится площадка для мотокросса

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Площадку для мотокросса планируют обустроить на юге столицы на средства инвестора, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Спортивный объект расположится в районе Царицыно по адресу: Тарный проезд, земельный участок 5/1.

«Рядом уже действует частная мотошкола, но она перебазируется на соседний участок площадью около 1,3 гектара, который примыкает к руслу реки Чертановки. Там планируется обустроить специализированную площадку для мотокросса», — сказала Юлиана Княжевская.

Она отметила, что уже утверждены изменения в правила землепользования и застройки для переноса мотошколы.

«В целом город уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры, причем не только возводя стадионы и арены для профессиональных спортсменов, но и физкультурные комплексы для всех москвичей», — подчеркнула Княжевская.

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