Столичных пенсионеров познакомили с национальными блюдами народов России

В столичных центрах долголетия прошел гастрономический фестиваль «Кухни народов России», сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

По словам Елены Громовой кулинарное направление пользуется особой популярностью среди участников центров.

«В наших центрах действует порядка 120 клубов, где участники готовят разные, а главное, полезные блюда, делятся рецептами с друзьями, общаются и проводят время за любимым занятием, — рассказала она.

Фестиваль включал в себя 3 этапа: районный, окружной и городской. Блюда, которые должны были приготовить участники первых двух этапов, определили с помощью жеребьевки. Так, москвичи старшего поколения познакомились с кухнями Удмуртии, Дагестана, Чувашии и других регионов.

Участники, прошедшие в финал, состязались в приготовлении салата сельдь под шубой.

Первенство присудили Ирине Зубарь из центра долголетия «Восточный», «серебро» получила Людмила Гриппич из центра «Тушино», «бронзу» взяла Галина Иванова из центра «Текстильщики».

Как отмечают специалисты столичной службы психологической помощи населению, кулинария — это не только процесс приготовления пищи, но и своего рода медитация: концентрация на процессе, совместная работа и общение помогают отвлечься, забыть о проблемах и переживаниях.

По мнению главврача городской поликлиники № 2 Натальи Шиндряевой, социальная активность и участие в различных мероприятиях играют ключевую роль в поддержании психологического и умственного здоровья пожилых людей.

«Это не просто способ провести время, а важный элемент профилактики неврологических заболеваний. Участие в досуговых и образовательных занятиях в пожилом возрасте стимулирует умственную активность и помогает сохранить социальные связи, что важно для эмоционального благополучия», — считает Шиндряева.