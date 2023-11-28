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Кириенко и Пушилин вручили орден Мужества вдове героя спецоперации

Пожертвовавший своей жизнью при спасении людей герой СВО отмечен президентом РФ

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Телеграм-канал Пушилин Д.В.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным вручили орден Мужества вдове героя спецоперации Юрия Володкевича. Старший лейтенант с позывным Зиберт пожертвовал своей жизнью, спасая людей из-под завалов, сообщил Денис Пушилин в своем Теlеgram-канале.

Старший инструктор инженерно-саперной подготовки старший лейтенант Юрий Володкевич с позывным Зиберт с 2014 года защищал Донбасс. Когда ВСУ нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня Нimars, в административном здании пострадали люди.

«Юрий пришел им на помощь. Повторный удар не испугал его, он продолжил спасать людей, достал из-под завалов более 10 человек», — сообщил глава ДНР.

Третий обстрел, как уточнил Пушилин, стал роковым для Володкевича.

Отвага и самоотверженность, проявленные Володкевичем при исполнении профессионального долга, были отмечены президентом РФ Владимиром Путиным.

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