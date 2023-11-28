В России рассказали о планах ввести компенсацию за возросшие акцизы на вино

В российское законодательство планируется внести поправки, которые позволят виноделам возмещать возросшие акцизы, заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Таким образом, повышение акцизов отразится только на импортных винах, отметил он в беседе с НСН.

«По нашей информации, российские виноделы после определенных поправок в закон, которые мы ожидаем достаточно скоро, смогут возмещать этот акциз в полной мере. Поэтому для российских виноделов это увеличение только в плюс, оно будет отражаться в полной мере на импортном вине даже из тех стран, которые не облагаются импортными пошлинами», – утверждает Титов.

При этом он не уточнил, о каких именно поправках идет речь, отметив лишь, что в целом эта ситуация будет выгодна для местных винодельных компаний.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал закон, по которому акцизные ставки на некоторые виды алкоголя и сигарет вырастут с мая 2024 года. Так, акциз на вина составит 108 рублей за литр, игристые вина и винные напитки – 141 рубль за литр.

Эксперты на этом фоне спрогнозировали рост цен на вино ближе к лету, в основном – на импортное. По их прогнозам, сейчас компании будут стремиться сделать запасы по старым акцизам.