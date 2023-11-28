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В Белоруссии проходят обыски по делу оппозиционного координационного совета

СК Белоруссии: по делу координационного совета привлекли более 100 подозреваемых

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Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии по делу оппозиционного координационного совета привлек в качестве подозреваемых более ста лиц, сейчас у них проходят обыски. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на СК.

В ведомстве пояснили, что расширенный список лиц в правоохранительные органы в инициативном порядке предоставил гражданин Белоруссии , который вернулся из-за границы и раскаялся.

«Следователями по результатам изучения полученного списка и анализа материалов уголовного дела действиям участников экстремистских формирований дана правовая оценка», — отметили в Следственном комитете.

До этого Следственный комитет Белоруссии заявлял, что телефонные мошенники с Украины начали принуждать белорусов участвовать в диверсиях, называя их спецоперациями правоохранительных органов.

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