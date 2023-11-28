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Прокурор потребовал 12 лет тюрьмы для экс-сенатора Шпигеля по делу о взятке

Прокуратура запросила 12 лет колонии экс-сенатору Шпигелю по делу о взятке

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РИА «Новости»

Прокуратура потребовала назначить экс-сенатору, председателю совета директоров компании «Биотэк» Борису Шпигелю наказание в виде 12 лет заключения по обвинению в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина.

«Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал признать Шпигеля виновным... И назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии общего режима», — сказал юрист.

Параллельно Белозерцева потребовали посадить на 13 лет, также в колонию общего режима.

Напомним, по версии следствия, Белозерцев получил от Шпигеля взятку в виде денег и швейцарских часов на общую сумму свыше 30 млн рублей. За это экс-чиновник якобы должен был обеспечить заключение госконтрактов с компанией «Фармация». Белозерцева также подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов, которые он держал в здании правительства в Пензенской области.

Ранее бывший топ-менеджер «Ростеха» Лалетина получила 8 лет колонии по делу о взятках.

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