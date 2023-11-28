Омичи разбили посуду в пиццерии, обожгли сотрудницу кипятком и попали на видео

В Омске двое пьяных мужчин устроили дебош в пиццерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 26 ноября в пиццерии на улице Рождественского. Находившиеся в нетрезвом состоянии мужчины начали конфликтовать с сотрудницей заведения, и один из них сбросил на пол стоявшую на барной стойке посуду.

«Ну и что дальше? Ну вызывай полицию, че! Оплачу вообще все!» — заявил один из агрессоров.

После этого работница пиццерии несколько раз попросила их покинуть помещение. Однако слова девушки привели пьяных посетителей в ярость, и они начали швырять в нее стоявшие на барной стойке предметы. Одним из них, предположительно, был термопот с водой.

В результате произошедшего сотрудница заведения получила ожог кипятком первой степени. Полиция разыскивает дебоширов.

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