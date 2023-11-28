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Мать получила срок за то, что ходила на уроки под видом 13-летней дочери

Complex: американка ходила в школу под видом 13-летней дочери и получила условный срок

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El Paso Times

Жительница США была осуждена за то, что приходила в школу на занятия под видом своей 13-летней дочери, пишет Complex. Женщину обвинили в незаконном проникновении на территорию.

Как сообщают СМИ, 32-летняя Кейси Гарсия был приговорена к шести месяцам условного срока, 100 часам общественных работ и штрафу в размере $700. По данным следствия, женщина пришла в среднюю школу, выдала себя за свою дочь и посетила несколько занятий в течение дня.

Впоследствии Гарсия опубликовала свое «вторжение» в соцсетях, пытаясь показать, насколько легко взрослому человеку проникнуть в школу незамеченным.

«Нам нужна лучшая безопасность в наших школах», — прокомментировала она.

Адвокат Кейси, комментируя приговор, рассказал, что не понимает, почему его подзащитная получила наказание.

«Она хотела только подчеркнуть необходимость повышения безопасности в школах», — считает юрист.

Ранее в Китае школьник не хотел идти на уроки и соврал полицейским, что его избил отец.

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