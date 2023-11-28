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В Тольятти дебоширка пришла к отделению полиции с винтовкой и начала петь

В Тольятти женщина пришла к зданию МВД с винтовкой и стала угрожать полицейским

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Телеграм-канал ЧП и ДТП | ТОЛЬЯТТИ

В Самарской области очевидцы заметили женщину с винтовкой около отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП|Тольятти».

Инцидент произошел в Центральном районе города Тольятти. Женщина вооружилась и пришла к зданию МВД. Когда неизвестная оказалась на месте, она начала петь песни на русском и иностранном языках. После этого дебоширка стала угрожать полицейским. Около женщины заметили еще одного человека, но он не просил нарушительницу остановиться.

Как сообщает Tolyatty.ru со ссылкой на представителей правоохранительных органов, дебоширке понадобилась помощь специалистов, так как в ее поведении есть некоторые признаки расстройства.

Ранее под Владимиром пенсионерка вооружилась пистолетом и попыталась ограбить банк.

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