Врач рассказал, можно ли употреблять алкоголь на курсе химиотерапии

Алкоголь в разумных количествах при прохождении курса химиотерапии допустим. Об этом в беседе с РИАМО сообщил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев. При этом, по его словам, перед тем как употребить спиртное, пациенту следует проконсультироваться с лечащим врачом.

«Химиотерапевтические препараты оказывают негативное воздействие на организм, и в сочетании со спиртным это может усугубить побочные эффекты. Тем не менее алкоголь в разумных дозах, например, бокал вина может быть допустимым исключением», — сказал Астраханцев.

Он добавил, что посещение бани также часто вызывает вопросы у пациентов. Жестких противопоказаний, по его словам, нет, однако, как и в случае с алкоголем, необходима консультация специалиста.

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