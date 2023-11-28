Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, можно ли употреблять алкоголь на курсе химиотерапии

Врач Астраханцев: бокал вина при курсе химиотерапии допустим

close
100%
Depositphotos

Алкоголь в разумных количествах при прохождении курса химиотерапии допустим. Об этом в беседе с РИАМО сообщил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев. При этом, по его словам, перед тем как употребить спиртное, пациенту следует проконсультироваться с лечащим врачом.

«Химиотерапевтические препараты оказывают негативное воздействие на организм, и в сочетании со спиртным это может усугубить побочные эффекты. Тем не менее алкоголь в разумных дозах, например, бокал вина может быть допустимым исключением», — сказал Астраханцев.

Он добавил, что посещение бани также часто вызывает вопросы у пациентов. Жестких противопоказаний, по его словам, нет, однако, как и в случае с алкоголем, необходима консультация специалиста.

В 2023 году ученые из Технологического института Карлсруэ и Геттингенского университета имени Георга Августа в Германии разработали новый подход к лечению рака поджелудочной железы, основанный на повышении эффективности доставки лекарственных препаратов в организм с помощью наночастиц. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Ранее российские ученые обнаружили важнейший антираковый механизм тканей матки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий