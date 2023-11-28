Синоптик предсказал сильные снегопады в центральной части России

29 и 30 ноября на юге европейской территории России ожидается неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром до 20-25 метров в секунду. Непогода снова затронет Крым, Черноморское побережье Кавказа. Также сильные осадки в ближайшие дни ожидаются в других регионах, преимущественно – в центральной части страны, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов телеканалу «360».

В центральную область страны сильные осадки придут завтра, 29 ноября. Так, они пройдут в Воронежской, Брянской, Орловской, Тульской областях, а после этого перейдут на север и на северо-запад.

«Также сильный снег в среду ожидается в Смоленске, Великих Луках. Он будет продолжаться вплоть до второй половины четверга и распространится дальше на север, захватив Ярославль, Кострому, Великий Новгород и Санкт-Петербург», — рассказал Шувалов.

В южной части Центрального федерального округа (ЦФО), по его словам, завтра будет идти сильный снег, а 30 ноября он охватит северную половину ЦФО, двигаясь от Москвы на север. При этом не ожидается сильных морозов, отметил синоптик. Так, с утра в среду в Подмосковье температура воздуха может опуститься до 10-15 градусов мороза, но в четверг снова будет составлять 3-5 градусов ниже нуля.

Что касается стихии в Сочи и Крыму, то, по прогнозу Шувалова, 30 ноября погода начнет успокаиваться и к концу дня станет нормальной.

«Пока в этих регионах не стоит ждать повторения чего-то подобного. В первой пятидневке декабря [шторма и урагана] не ожидается», — добавил он.

Накануне синоптик также предсказал возвращение мощного шторма и сильного ветра в Крым и на Кубань 29 ноября. По прогнозу, непогода затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.

Гидрометцентр ранее пообещал россиянам теплую зиму – ожидается, что температура воздуха будет в пределах или выше нормы.