Суд допросил потерпевших по делу о сожжении Корана

Суд в Грозном допросил потерпевших по делу о сожжении Корана, в котором обвиняют жителя Волгограда Никиту Журавеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерпевшими выступают 13 чеченских имамов, пятеро из которых 28 ноября явились в суд. Они заявили, что действия Журавеля — «вопиющее оскорбление», которое нанесло им моральный вред. Обвиняемый в ответ извинился и признал, что ему стыдно за свой поступок.

Никиту Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих и хулиганстве на почве религиозной ненависти за акцию с сожжением Корана, которую юноша провел в Волгограде в мае 2023 года. По данным следствия, Журавель действовал по указанию украинских спецслужб.

2 ноября свидетели по делу о сожжении Корана указали, что ролик с акцией Журавеля опубликовали в том же Telegram-канале, через который провоцировались беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Рассмотрение дела Журавеля неоднократно переносили из-за неявки потерпевших.

Ранее сообщалось, что избивший Журавеля в СИЗО Адам Кадыров получил медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.