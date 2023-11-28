Стало известно, какие специалисты являются самыми востребованными в России

Узкопрофильные специалисты являются самыми востребованными у работодателей в России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Superjob Алексей Захаров, комментируя данные недавнего исследования о росте спроса работодателей на работников с многозадачностью.

По словам Захарова, процессы в каждой отрасли с годами усложняются, поэтому работодатели ищут именно квалифицированных специалистов.

«Если можно было быть универсальным программистом, который знал все про все интернет-технологии 30 лет назад, то на сегодняшний день таких программистов не существует. <...> Если 200 лет назад у нас были врачи-универсалы, которые разбирались во всех болезнях, то на сегодняшний день невропатолог и окулист — это разные специализации. Поэтому все тенденции говорят о том, что больше растет спрос на узких специалистов», — сказал эксперт.

Накануне исследование Robovoice (резидент «Сколково») и HeadHunter показало, что в январе — сентябре 2023 года в российских компаниях втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников — на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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