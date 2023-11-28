Онколог предупредил о росте смертности от рака шейки матки в России

В России фиксируют значительный рост количества летальных исходов от рака шейки матки, поэтому женщинам необходимо обращать особенное внимание на способы ранней диагностики и профилактики этого заболевания. Об этом на основании исследования заявил онколог Антон Барчук, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Это указывает на необходимость приоритетного скрининга и программ вакцинации от папилломавируса (ВПЧ)», — указывает он.

Барчук отмечает, что некоторые виды рака можно предотвратить. Существует четыре главных фактора, которые существенно увеличивают вероятность возникновения онкологических заболеваний: курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и папилломавирусы человека.

По мнению специалистов, женщины больше подвержены онкологическим заболеваниям из-за ожирения и папилломавируса, а мужчины — из-за курения и злоупотребления алкоголем. При этом в зоне риска заболеть раком находятся и молодые люди. Ученые объясняют это тем, что крайне канцерогенные папилломавирусы могут поражать сексуально активных людей.

До этого главный врач клиники «Мамма» онколог Антон Иванов рассказывал «Газете.Ru», что кофе может облегчить симптомы болезни у онкобольных, а также помочь в профилактике некоторых видов рака.

Ранее онколог Иванов назвал три фактора, провоцирующих рак желудка.