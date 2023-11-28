Бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву изменили меру пресечения

Районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Чиновник арестован до 17 декабря 2023 года.

Мещанский районный суд города Москвы отправил под домашний арест Лавленцева в июле этого года. Чиновника задержали за многомиллиардное мошенничество, у него прошли обыски. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам нарушения ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой).

Владимир Лавленцев с мая 2013 по октябрь 2014 года занимал пост вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Он занимался решением вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.