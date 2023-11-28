Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву изменили меру пресечения

Экс-вице-губернатору Петербурга Лавленцеву сменили домашний арест на тюрьму

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Чиновник арестован до 17 декабря 2023 года.

Мещанский районный суд города Москвы отправил под домашний арест Лавленцева в июле этого года. Чиновника задержали за многомиллиардное мошенничество, у него прошли обыски. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам нарушения ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой).

Владимир Лавленцев с мая 2013 по октябрь 2014 года занимал пост вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Он занимался решением вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий