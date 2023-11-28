Сальмонеллез выявили у 14 человек, отравившихся шаурмой в Бурятии

В Джидинском районе Бурятии 14 человек госпитализировали после употребления шаурмы в местном киоске, у всех пострадавших выявлен сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора региона.

По данным санитарных врачей, очаг заболевания зарегистрирован в селе Петропавловка в Джидинском районе. У всех 14 человек, употреблявших шаурму, выявили сальмонеллез, они покупали шаурму в киоске «Шаурма в lovaше».

Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное, проводится эпидемиологическое расследование. Деятельность торговой точки приостановлена.

Ранее в Ростове-на-Дону семь человек отравились шаурмой в точке общепита.