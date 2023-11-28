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Первоклассника жестоко избили возле школы на Сахалине

На Сахалине прокуратура проводит проверку после избиения первоклассника возле школы

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Shutterstock

В Долинске ученик первого класса попал в больницу с травмами после избиения, на мальчика напали возле школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалина.

Инцидент произошел 27 ноября возле школы в Долинске, мальчика избили сверстники. По данным юриста и общественного деятеля Кирилла Кобякова, ребенка били в живот, пинали в пах.

«Ребенок рассказал, когда он лежал побитый на снегу, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь. Мальчика госпитализировала «скорая», приезжала полиция», — рассказал Кобяков в своем Telegram-канале.

Ситуацию с избиением школьника взяла под личный контроль Уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская. По факту нападения на ребенка проверку проводит региональная прокуратура, устанавливаются личности участников драки.

Ранее в Москве двое мужчин поставили подростков на колени и били палкой.

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